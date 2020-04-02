تحويل النفقات الشرعية للبنوك وصرفها الأسبوع المقبل

رانيا الصرايرة

عمان _ اعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة عن البدء بتحويل النفقات الشرعية للبنوك اعتبارا من اليوم فيما سيبدأ الصرف مطلع الأسبوع المقبل، وبين الربطة من خلال بيان اصدره اليوم ان صرف النفقات سيتم من خلال شحن بطاقات الاسرة الالكترونية، وايصال المبالغ النقدية لمن يرغب من الأشخاص الذين لا يحملون هذه البطاقة من خلال شركة البريد الاردني لاماكن سكنهم.

يشار الى ان القيمة الاجمالية للنفقات الشرعية تبلغ (4.5) مليون دينار نصفها تقريبا يتم تحصيله من خلال الاقتطاعات المحولة من (319) مؤسسة، والتي تعذر تحصيل جزء كبير منها، فيما يتم تسديد اكثر من (2) مليون دينار من خلال الدفع في صندوق المحكمة والذي توقف بسبب الإجراءات الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عملت الدائرة على تغطية مبلغ مليون ونصف المليون دينار من صدوق تسليف النفقة لسد النقص في المبالغ المحصلة للتمكن من صرف النفقات لهذا الشهر.

وقال بيان صدر اليوم عن دائرة قاضي القضاة انه تماشيا مع خطة الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء قرارات تعطيل المؤسسات، ولغايات إيصال النفقات الشرعية المحكوم بها لمستحقيها في ظل الظرف الاقتصادي الذي يمر به المستفيدون من هذه النفقات، عملت دائرة قاضي القضاة ومحاكم التنفيذ، خلال مدة التعطيل على محاولة تحصيل قيمة الاقتطاعات من المؤسسات التي يعمل بها المحكوم عليهم والبالغ عددها (319) مؤسسة، وتمكنت من تحصيل جزء من هذه المبالغ، فيما لم يتمكن المحكوم عليهم من الوصول للمحاكم الشرعية لغاية دفع ما يترتب عليهم من مبالغ، حيث قامت الدائرة تغطية مبلغ مليون ونصف المليون دينار من صندوق تسليف النفقة لتغطية العجز في القضايا التي لم يتمكن المحكوم لهم الدفع فيها، حيث سيتم استرداد المبالغ المسلفة من المحكوم عليهم فور بدء العمل في محاكم التنفيذ الشرعية.

وعملت الدائرة والمحاكم على تجهيز كافة الاقتطاعات التي وصلتها، حيث سيتم البدء بصرف هذه النفقات وفق الاتي:

أولا: تبدأ عملية تحويل النفقات الخاصة بالمحكوم لهم من حاملي بطاقات الاسرة الالكترونية الى البنوك ابتداء من يوم الخميس 2/4/2020 على ان تبدأ البنوك بشحن هذه البطاقات ابتداء من اول يوم دوام لها خلال الأسبوع القادم.

ثانيا:المحكوم لهم من غير حاملي بطاقة الاسرة، سيتم إيصال مستحقاتهم الى أماكن اقامتهم من خلال شركة البريد الأردني، وذلك بعد تحديث معلوماتهم الشخصية وأماكن اقامتهم من خلال الدخول الى رابط مخصص لهذه الغاية سيتم توفيره على موقع دائرة قاضي القضاة الالكتروني ابتداء من يوم السبت القادم 4/4/2020 ، للتمكن من توصيل المبالغ الخاصة بهم وسيبدأ الصرف تباعا خلال الأسبوع القادم للأشخاص الراغبين الذين تم تحديث بياناتهم.

ثالثا: الأشخاص المشمولين بهذه الإجراءات هم فقط المحكوم لهم الذين حال قرار التعطل دون استلامهم مستحقاتهم.

علما بان خدمة توصيل النفقة للمنازل اختيارية لمن قام بتسجيل معلوماته على الرابط الذي سيتم اتاحته، وستكون كلفة التوصيل دينار ونصف تقتطع من قيمة النفقة لصالح شركة البريد الأردني التي ستقوم بايصال النفقات، فيما يبقى الخيار متاحا لمن يرغب استلام المبالغ من المحكمة فور عودة العمل فيها.

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