تحويل جثة مواطن توفي بعد تلقيه مطعوم استرازينيكا للطب الشرعي

عمان- الغد- قالت مسؤولة المطاعيم في الجامعة الاردنية، ونائبة رئيس الجامعة للشؤون العلمية، الدكتورة كفاح الجمعاني، إنه تم تحول جثة شخص توفي بعد تلقيه الجرعة الثانية من مطعوم استرازينيكا للطبيب الشرعي، وذلك لبيان سبب وفاته>

وأشارت الجمعاني إلى أن الطب الشرعي سيكشف إذا كان المطعوم له علاقة بوفاة المواطن الذي حضر صباح اليوم لأخذ الجرعة الثانية من مطعوم أسترازينيكا، أم أن هناك حالة مرضية فجائية أدت إلى وفاته.

وأضافت أن المشرف الفني لمركز التطعيم والطبية قام بإسعافه عبر الدفاع المدني إلى طوارئ مستشفى الجامعة، لكنه وصل متوفيا، موضحة أن وزن المتوفي يصل إلى 150 كيلوغراما، وكونه ليس من موظفي الجامعة لا تملك الجامعة أي معلومات إذا كانت له سيرة مرضية أم لا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة، وفاة شخص يبلغ من العمر 66 عاما، الأحد، في مركز تطعيم الجامعة الأردنية، مؤكدة أنه “في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو أي ربط بين الوفاة وتلقيه مطعوم كورونا”.

وأضافت في بيان: “تدل المعلومات الأولية أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من مطعوم استرازنيكا بتاريخ 4/4/2021 وأن موعد الجرعة الثانية بتاريخ 27/6/2021 بعد 12 أسبوعا من الجرعة الأولى، وحدثت الوفاة بعد حوالي عشرة دقائق من تلقي الجرعة الثانية وأن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة”.

وتابعت: “أجريت جميع التداخلات والإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المتوفى ولكن لم تتم الاستجابة وتوفي في مستشفى الجامعة الاردنية”، موضحة أنه “في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو أي ربط بين الوفاة والمطعوم ولكن يتم الآن دراسة أسباب الوفاه والرجوع إلى الملف الطبي للمتوفى، وستقوم الوزارة بالإعلان عن كافة التفاصيل حال اكتمال المعلومات”.

من جانبها، صرحت وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة في الجامعة الاردنية، اليوم، حول ذلك.

وجاء في تصريحها ما يأتي” بخصوص وفاة مواطن يبلغ من العمر 66 عاما في مركز تطعيم الجامعة الأردنية/صالة النشاطات الرياضية حيث تلقى الجرعة الثانية من المطعوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ثم أخذ قسطا من الراحة لمدة عشر دقائق حسب البروتكول الصحي المعمول به داخل مركز التطعيم، وغادر الصالة ومن ثم جلس على مقعد خارج الصالة في الهواء الطلق.

وأثناء جلوسه على المقعد سقط مغشيا عليه بعد 10 دقائق من مغادرتة صالة الانتظار حيث باشر الكادر الطبي الموجود في المركز بتقديم العناية الطبية مباشرة له وتم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية الفائقه وانعاش القلب المتقدم في موقع سقوطه حيث وصل الدفاع المدني خلال دقائق ونقل إلى مستشفى الجامعة الاردنية بمرافقة الكادر الطبي من مركز التطعيم وهناك تم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية وما لبث إلى ان فارق الحياه في مستشفى الجامعة، وتم تحويله إلى الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاة”.

تؤكد الجامعة الاردنية استمرار أخذ المطاعيم للمواطنيين حسب المعتاد.

وتتقدم الجامعة الاردنية بخالص العزاء إلى اهل المرحوم وإنا لله انا اليه راجعون.