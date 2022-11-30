تحويل حركة الطائرات إلى مطار الملك حسين بسبب الضباب

أحمد الرواشدة– تتعامل الأجهزة المعنية ( الامنية والعملياتية والخدماتية) في مطار الملك الحسين الدولي منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم مع تحويل طائرات من مختلف الوجهات الدولية كانت متجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان وذلك بسبب الضباب وعدم وضوح الرؤية الافقية التي تمكن الطائرات من الهبوط الأمن على مدرجات المطار.

وقال مدير العلاقات العامة وخدمات المسافرين في مطار الحسين الدولي في العقبة عمر الصمادي، إنه تم اعتماد مطار الملك حسين الدولي لاستخدامه كمطار بديل لهبوط الرحلات الجوية التي يصعب هبوطها وفقا لإجراءات السلامة في مطار الملكة علياء الدولي في الحالات الطارئة، ومنها الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الافقية.

واشار الصمادي إلى ان كافة الأجهزة العاملة في مرفق المطار تعمل منذ ساعات مبكرة من هذا اليوم لاستقبال الرحلات الجوية وفق أعلى المعايير ، لخدمة الطائرات والركاب القادمة من مختلف الوجهات ريثما يتحسن مدى الرؤية في مطار الملكة علياء الدولي حيث حطت طائرات قادمة من دبي، الرياض، الدوحة، ابوظبي، جدة، القاهرة، لغاية الان والمجال مفتوح لاستقبال المزيد هذا خلافا عن الرحلات المنتظمة الاعتيادية.