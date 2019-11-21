تحويل شارع الجامعة في اربد الى صديق لذوي الاعاقة

اربد- أنهت بلدية اربد الكبرى التصاميم الخاصة والمعتمدة للبدء بتنفيذ مشروع خاص في جزء من شارع شفيق ارشيدات “الجامعة” لتحويله إلى شارع صديق لذوي الإعاقة ليكون اول شارع في محافظة اربد تتوفر فيه بيئة خاصة تمكن ذوي الإعاقة من استخدامه بكل يسر وسهولة.

وحسب مديرة وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية اربد الكبرى المهندسة ديانا الروابدة فإن الجزء المشمول بالمشروع المتوقع البدء بتنفيذه مطلع العام القادم سيكون ابتداء من دوار الجامعة باتجاه إشارات النسيم وبالاتجاهين.

واشارت الروابدة الى ان البلدية ستقوم بتعديل مناسيب الأرصفة بما يتناسب مع الكودة المعتمدة عالمياً للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم إنشاء رمبات بميلان 1/12 وبناء الرمبات من الخرسانة التي بها خشونة معقولة وتعطي منظراً جمالياً كما أنها ستشكل عاملاً مساعداً لكبار السن والأطفال الصغار والمرضى.

ولفتت الروابدة الى انه سيصار بالتزامن مع تنفيذ المشروع إجراء تعديلات جذرية على الإشارات الضوئية “إشارة النسيم” لتكون قادرة على تقديم الخدمة لفاقدي البصر “المكفوفين” والصم من خلال وضع ازرار خاصة يتم التحكم بها تصدر صوتاً للمكفوفين لإعلامهم بإمكانية قطع الشارع بأمان كما انها تعتمد على الألوان والإضاءة للتعامل مع الصم علماً بأن الإشارات الأربع ستتوقف في آن واحد حال استخدام هذه الأزرار من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان سلامته بالمطلق.

ونوهت الروابدة الى ان المخططات تتضمن كذلك انشاء مطبين هندسيين على امتداد الشارع يكون الأول امام مسجد الشيخ نوح القضاة “الجامعة” والثاني امام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي كل واحد منهما بعرض 2م مع ميلان بمناسيب هندسية تضمن تخفيف السرعة من قبل المركبات القادمة ويتم استخدام هذه المطبات ممراً للمشاة بما يتسق مع متطلبات ومعايير المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مؤكدة انه في حال نجاح التجربة الأولى سيتم تعميمها على عدد من الشوارع في المدينة.-(بترا)