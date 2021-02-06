تحويل شركة نقل زورت فحص كورونا لـ 34 راكبا للمدعي العام

عمان- الغد- حولت وزارة النقل إحدى شركات النقل التي اصدرت شهادات فحص كورونا مزورة لــــ34 راكبا إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت: جرى ابلاغنا مساء أمس الجمعة من قبل وزير الداخلية أنه وبناءً على كتاب وارد لهم من محافظ العقبة بخصوص قيام إحدى شركات النقل المنتظم (عمان – العقبة) بإصدار تذاكر لعدد 34 راكباً (ثمانية منهم من الجنسية الاردنية والبقية من الجنسية المصرية)، وتتضمن التذكرة شهادة فحص كورونا PCR، ولدى التدقيق من قبل الأجهزة المختصة في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة تبين أن شهادات فحص كورونا مزورة.

وعلى إثره، قامت وزارة الداخلية ووزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومن ضمنها عدم السماح للركاب بالمغادرة على متن الطائرة إلى جمهورية مصر الشقيقة.

وعلى ضوء ما تقدم، قامت وزارة النقل صباح هذا اليوم بتحويل القضية بكافة تفاصيلها إلى عطوفة مدعي عام محكمة شمال عمان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.