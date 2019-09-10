احمد الرواشدة

العقبة – تعكف عدد من الفعاليات المجتمعية ومدراء التربية والمدرسين المتقاعدين في العقبة على تحويل غرفة تجارة العقبة لمدرسة لطلبة الثانوية العامة بحسب ما علمت الغد من مصادرها.

وقالت المصادر ان المبادرة اطلقها مدارء تربية متقاعدين في العقبة بالاضافة ابى عدد من المدرسين المتقاعدين لاعطاء ابمادة العملية لطلبة التوجيهي في مبنى غرفة تجارة العقبة والتي تحتوي على مركز تدريب يتسع لاكثر من ١٠٠ طالب ضمن عدد من القاعات ومسرح يتسع لاكثر من ٣٠٠ طالب و قاعتين اجتماعات حرف u واحدة تتسع ل ١٠٠ طالب وواحدة ل ٦٠ طالب.

وبين المصادر ان تعطل العملية التعليمية في العقبة جراء اضراب المعلمين الذي ارباك الطلبة والاهالي والمجتمع دعى الى الخروج بهذه المبادرة والتي سيعلن عن تفاصيلها خلال ساعات قليلة .

وعلمت الغد ان دوام الطلبة سيكون الدوام اعتبارا من غد الاربعاء عند الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.