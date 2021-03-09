تحويل مدرستين إلى مدعي عام عمان لمخالفتهما قانون الدفاع

عمان- الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إحالة مدرستين من المدارس المستفيدة من برنامج “استدامة” المقر بأمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 مقابل تعهدها بتخفيض 15 بالمئة من الرسوم المدرسية السنوية لجميع الطلبة للعام الدراسي 2020/ 2021 إلى مدعي عام عمان.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الشكاوى وردت إليها بعدم التزام المدرستين بالتعهد المقدم من قبلها، وبعد إجراء التفتيش عليهما تبين صحة هذه الشكاوى، حيث أن هذا الأمر يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 7/ب من قانون أمر الدفاع، وعليه قام مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة بمخاطبة مدعي عام عمان وإعلامه بمضمون الشكوى مع كافة المرفقات اللازمة لإجراء المقتضى القانوني في مثل هذه الحالات.

وبينت المؤسسة أن المدارس التي تعهدت بتقديم خصم على الرسوم المدرسية السنوية مدرجة أسماؤها على موقعها الإلكتروني (WWW.SSC.GOV.JO) وبإمكان أولياء أمور الطلبة الاطلاع على قائمة المدارس المعتمدة للاستفادة من هذه الخصومات.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال امتنعت المدرسة عن تقديم الخصومات للطلبة بإمكان أولياء أمورهم تقديم شكوى لمؤسسة الضمان الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص.

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