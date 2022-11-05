البنك الإسلامي يفتتح فرعه 85 في منطقة شفا بدران

اعلن البنك الإسلامي الأردني عن تحويل مكتب البنك في شفا بدران/ محافظة العاصمة الى الفرع الخامس والثمانين وذلك في نفس الموقع الكائن في منطقة شفا بدران – شارع شفا بدران وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 تشرين الاول 2022 .

وبهذه المناسبة قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الاسلامي الاردني ” لقد تواجد مصرفنا في منطقة شفا بدران منذ عام 2017 ليكون أول بنك في المنطقة التي كانت تفتقر لوجود فروع لبنوك اخرى ، ونتيجة التوسع في النشاط الاقتصادي والاقبال الشديد على خدماتنا ولتميز المنطقة بالحركة التجارية النشطة والكثافة السكانية العالية وتواجد العديد من المجمعات التجارية والمراكز الطبية والجامعات والمدارس والدوائر الحكومية وتسهيلاً على متعاملي مصرفنا واستقطاب متعاملين جدد ، جاء قرار تحويل المكتب الى فرع ليقدم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية الإسلامية، حيث ينتشرمصرفنا في جميع انحاء المملكة بـ111 فرعاً ومكتباً منها 49 فرعاً ومكتباً ضمن محافظة العاصمة عمان.

واكد الدكتور حسين سعيد على حرص البنك في تطبيق خطته الاستراتيجية في التوسع بتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التوسع الجغرافي بمختلف مناطق المملكة حيث سيتم قبل نهاية العام الحالي2022 تحويل اربعة مكاتب اخرى الى فروع ضمن مناطق مختلفة في المملكة وهي (ضاحية الرشيد، بوابة المفرق، المزار الشمالي والعقبة) .