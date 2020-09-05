تحويل مكتب البنك الإسلامي المدينة الرياضية إلى فرع

عمان-الغد- أعلن البنك الإسلامي الأردني عن تحويل مكتبه في المدينة الرياضية/ محافظة العاصمة الى الفرع الحادي والثمانين في موقعه ذاته الكائن في المدينة الرياضة – ميدان الأمير زيد بن شاكر (دوار المدينة الرياضية) مجمع صندوق الحج الاستثماري /شارع الملكة رانيا العبد الله، وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق202/9/6 .

وبهذه المناسبة قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ان تحويل مكتب المدينة الرياضية / محافظة العاصمة والذي افتتح عام 2015 الى فرع جاء تنفيذاً لخطة الانتشار الجغرافي وبناءً على دراسات معمقة لتلبية احتياجات متعاملينا والتوسع في تقديم كل الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية ليصبح للبنك 108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع انحاء المملكة ، ويبلغ عدد فروع ومكاتب البنك في محافظة العاصمة عمان 47 فرعاً ومكتباً الى جانب توفير الخدمات الالكترونية الرقمية المختلفة التي يقدمها البنك الموبايل المصرفي، والخدمات المصرفية عبر الانترنت ، وخدمة الرسائل القصيرة ، والتوسع في أجهزة الصراف الالي، التي وصلت الى 262 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع انحاء المملكة ، إضافة الى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك لمتعامليه من خلال البريد الالكتروني عبر الانترنت وخدمة “إسلامي ماسنجر” (المساعد الرقمي) على الفيسبوك والماسنجر ومركز الاتصال التي تتيح لمتعاملي البنك الحصول على الرد الالي وعلى مدار الساعة .

ومن الجدير بالذكر ان البنك نفذ خلال العام الحالي 2020 خطة التفرع والانتشار الجغرافي بنقل فرعيه في حي معصوم / محافظة الزرقاء وفي شارع الهاشمي /محافظة اربد الى موقعين جديدين ومملوكين للبنك وسيستمر بافتتاح فروع ومكاتب او تحويل مكاتب لفروع او نقلها الى مواقع جديدة وذلك حسب الخطة المعدة.