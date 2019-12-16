تحويل مكتب البنك الإسلامي بالبادية الشمالية إلى الفرع الثمانين

عمان – انفرد البنك الإسلامي الأردني بين المصارف الأردنية بتواجده في منطقة البادية الشمالية منذ العام 2014 وليتوسع في خدماته قام بتحويل مكتبه المصرفي في المنطقة إلى فرع يقدم جميع خدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويلبي رغبة المواطنين في منطقة البادية الشمالية التواقين لمختلف الخدمات التي يقدمها البنك.

وأقيم حفل استقبال في مقر الفرع الكائن في الصالحية شارع بغداد الدولي وبحلته الجديدة تحت رعاية الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني وبحضور اعيان ونواب ووجهاء وشيوخ وأهالي المنطقة ومدير الشرطة ورئيسي غرفة تجارة المفرق الحالي والسابق وكبار متعاملي البنك الإسلامي الأردني في منطقة البادية الشمالية وذلك بتاريخ 15/12/2019.

وقال الدكتور حسين سعيد إن تحويل مكتب البادية الشمالية إلى الفرع الثمانين لمصرفنا يأتي تعزيزا لتواجد مصرفنا في منطقة البادية الشمالية التي تتميز بموقع استراتيجي والواقع على الطريق الدولي ويعتبر موقعا مهما لحركة الأفراد والخدمات والمنتجات والترانزيت في كل الاتجاهات ويوفر الوقت والجهد على أهالي المنطقة بتوفير الخدمات المصرفية الحديثة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبذلك يستكمل مصرفنا خطة التوسع والانتشار الجغرافي لهذا العام 2019 التي شملت افتتاح فرع في الزرقاء الغربية ومكتب في المزار الشمالي ومكتب في مجمع بافليون مول التجاري وتم تحويل مكتبي مأدبا الغربي وعين الباشا الى فرعين وتم نقل مكتب سي تاون /عمان مول الى موقع جديد داخل المول وبذلك يصبح لمصرفنا 108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع انحاء المملكة، وسيستمر مصرفنا بإذن الله بتطبيق خطة الانتشار والتوسع الجغرافي خلال العام القادم 2020.