تحويل 17 مدرسة إلى التعلم عن بعد لمدة 14 يوما

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 17 ) مدرسة إلى نظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولى وطلبة الثانوية العامة : –

المدارس الحكومية:

1- مدرسة أم زعرورة الشرقية/ مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

2- الخنساء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالبة.

3- أبو نصير الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

4- فدوى طوقان الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة طالبة.

5- صافوط الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

6- ضرار بن الأزور الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.

7- مدرسة الملكة رانيا العبد الله / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / إصابة طالبة.

8- صافوط الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة .

9- القليعات الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلمة.

10- أم قصير والمقابلين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة .

11 – رفيدة الأسلمية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.

12- مدرسة ماجد العدوان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية / لا إصابات ( إجراء احترازي ).

المدارس الخاصة:

تم التحول إلى التعلم عن بعد في خمس ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 5 ) طلبة ( ذكور وإناث ) ومعلمة في تلك المدارس .

● بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى نظام التعلم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود اصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 294 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .

● عادت ( 8 ) مدارس حكومية متضمنة مدرسة خاصة في اربد الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى نظام التعلم عن بعد .

● بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى نظام التعلم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد ( 216 ) مدرسة شاملة المدارس في المناطق المعزولة ..

• عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس ( 139 ) طالبا وطالبة و( 77 ) معلما ومعلمة و8 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .