تحويل 20 مدرسة للتعليم عن بعد

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم تحويل عشرين ( 20 ) مدرسة لنظام التعليم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولى وطلبة الثانوية العامة : –

المدارس الحكومية :

1- ميسلون الاساسية / الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة .

2- ميسلون الاساسية الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة ( نفس المعلمة في المدرسة السابقة )

3- الامير حمزة بن الحسين ث/ ش /بنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة طالب .

4- حوارة الاساسية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة طالبة.

5- الخنساء الثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالبة.

6- جرينة اساسية بنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة طالبين.

7- مدرسة الملكة رانيا العبد الله / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / إصابة طالبة.

8- مدرسة أبو علندا الثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة .

9- جديتا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الكورة / إصابة طالبة.

مدارس وكالة الغوث : –

10 – إناث الزهور الإعدادية الأولى / وكالة الغوث / إصابة معلمة .

المدارس الخاصة :

تم التحول إلى التعليم عن بعد في عشر ( 10 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 6 ) طلبة ( ذكور وإناث ) و ( 4 ) معلمين ومعلمات في تلك المدارس .

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ مجموع عدد المدارس التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص (206) مدرسة شاملة المدارس في المناطق المعزولة .

وعدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس ( 129 ) طالبا وطالبة و( 71 ) معلما ومعلمة و8 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وتهيب وزارة التربية والتعليم بجميع المصابين و جميع الزميلات والزملاء المعلمين والطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .