تحيا روما في وسط البلد



أمجد تادرس

في العاشر من كانون الثاني من عام ٤٩ قبل الميلاد، قام القائد الروماني (يوليوس قيصر) وجنوده بعبور نهر (الروبيكون) الصغير شمال إيطاليا عائداً إلى (روما) وفي تحدي لمجلس شيوخها الذي يمنع القادة العسكريين من مرافقة جنودهم داخل حدود الجمهورية.

ومن تقاليد جمهورية (روما) أنه في أيام الحرب يعيين المجلس الشيوخ (ديكتاتوراً) لمدة زمنية محددة لقيادة الجيوش. وذلك لعلمهم بأنه في تلك الأيام قد يتطلب الأمر قرارات مهمة وصعبة وسريعة يصعب اتخاذها بنظام ديموقراطي يغلب عليه أسلوب الحوار الطويل وتعدد الآراء.

وبعد أكثر من ألفين عام ما زال شبح (روما) يطاردنا نحن هنا في الأردن ليس من خلال آثاراتها التي ما زالت شامخة وليس من خلال جرار ذهبها المفقود. وإنما من خلال الطريقة التي تعاملنا وما زلنا نتعامل بها مع جائحة (كورونا).

ففي البدايات أدركت الدولة وبخلاف مواطنيها حجم الخطر الداهم وعدم قدرة النظام الخدمي بشكل عام والصحي بشكل خاص على التعامل مع هذا والوباء. وأقدمت على اتخاذ خطوات قاسية شملت تفعيل قانون الدفاع وإنفاذ حظر شامل وتكميم أفواه العديد من أصحاب الرأي ومرددينهم. وفي المقابل قدمت الدولة ومن خلال الثنائي الكاريزمي (سعد جابر وأمجد العضايلة) -مع حفظ الألقاب- قصة موحدة أثبتت نجاعتها لفترة ولو بوجيزة. ليس لاحتواء انتشار الوباء فقط وإنما في الحد من الشائعات والغيبيات ونظريات المؤامرة المتأصلة في شعب انتشر فيه الجهل والتجهيل من خلال منظومة تعليم أهملتها الدولة لعقود.

وبعد أن تمكن الفيروس من اختراق منافذنا الحدودية والانتشار في كافة أرجاء الوطن ربما نتيجة لبؤر الترهل الإداري المنتشرة في أجهزة الدولة هنا وهناك، بدأت هذه القصة ومقدميها تتهاوى وتكشفت رقاقة تلك الرواية المرتكزة (بعلم أو غير علم) على عدم قدرة أجهزة الدولة في حماية الحدود من جهة ووعي المواطن من جهة أخرى.

وبعد رحيل الحكومة والثنائي الكارزمي عن المشهد وقدوم حكومة أقل كلاماً وأكثر تلميحاً عن فشل سابقتها، فُتح الباب على مصراعيه للخبراء وأصحاب النظريات والآراء ومرددين الشائعات والذي انتقل معظمهم من مرحلة التشكيك بوجود الوباء أصلاً وكونه مؤامرة كونية على الشعب الأردني إلى التشكيك في قدرة المطاعيم الجديدة وإمكانية احتوائها على مواد سحرية قادرة على السيطرة على وجداننا وتفكيرنا العميق.

والآن وبعد أن اختلط الحابل بالنابل وتعددت الآراء في وقت مازال الفيروس يفتك يومياً بالعشرات من أهلنا ومازال المنحنى الوبائي يتخبط صعوداً وهبوطاً ما أحوجنا اليوم إلى “قيصر” إعلامي يضبط الإيقاع في الأشهر القادمة لحين وصول المطاعيم وإعطائها إلى عدد كافٍ من المواطنين لنتمكن بعدها من السيطرة على الوباء.

بالرغم من الانتصارات العديدة التي حققها (يوليوس) إلا أن أحرار (روما) رفضوا أن يصبح (يوليوس قيصر) دكتاتوراً جديداً. ففي منتصف آذار من عام ٤٢ قبل الميلاد، وبالرغم من الإشاعات والتحذيرات من مؤامرات وتنبؤات العرافين بمقتله، توجه (يوليوس قيصر) إلى مجلس الشيوخ حيث كانت ثلة من شباب (روما) في انتظاره لقتله في وضح النهار وفي قلب مجلس شيوخها ليكون عبرة لغيره.

وفي الملحمة التي جسدها الأديب الإنجليزي (وليم شيكسبير) التف خمسة شبان من حول القيصر وقاموا بطعنه واحد تلو الآخر. وكان آخرهم (بروتس) الأبن غير الشرعي للقيصر. والذي حينما رآه صرخ القيصر “حتى أنت يا (بروتس).!” فأجاب (بروتس): “إني أحبك لكنني أحب روما أكثر”. فقال القيصر: “إذا فلتحيا روما وليمت قيصر”.