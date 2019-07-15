“تخبط” الربع الأخير يقود منتخب السلة لخسارة ثالثة في “ويليام جونز”

أيمن أبو حجلة

عمان– أهدر المنتخب الوطني لكرة السلة فوزا كان في متناول يده، ليخسر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 72-63 (النصف الأول 38-35 لصالح المنتخب الوطني)، أمس، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس ويليام جونز بنسختها الحادية والأربعين المقامة في الصين تايبيه.

وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا حتى الربع الأخير الذي شهد مجموعة كبيرة من التبديلات وتخبطا كبيرا في تنفيذ الهجمات وتشديد الرقابة على مفاتيح لعب الخصم، ليفسد على نفسه إمكانية تحقيق الفوز الثاني في البطولة، بعد الأول الذي تحقق أول من أمس على إندونيسيا بنيتجة 79-51، علما بأنه خسر أول مباراتين له بالبطولة أمام كوريا الجنوبية (69-64) ومايتي سبورتس الفلبيني (90-74).

ويستكمل المنتخب الوطني مشواره في البطولة اليوم، بلقاء يجمعه مع منتخب الصين تايبيه (ب)، عند الساعة الثانية عصرا بتوقيت الأردن.

الأردن 63 اليابان 72

انطلق المنتخب الوطني باحثا عن بداية سريعة للمباراة على عكس المباريات السابقة، ورغم جهود فريدي ابراهيم الذي سجل 6 نقاط في أقل من 5 دقائق، إضافة إلى سلة لزين النجداوي، تقدمت اليابان بفارق 5 نقاط (15-10)، وصوب حمارشة بنجاح من خارج القوس، ودخل جوردان الدسوقي وخالد أبو عبود إلى التشكيلة، لكن التقدم الياباني بقي قائما بنهاية الربع (19-15).

سجل الدسوقي 5 نقاط متتالية في بداية الربع الثاني، وأتبعه أيمن أبو حواس بثلاثية، قبل أن ينجح الأخير في التسجيل من الفاست بريك بعد تمريرة حاسمة مذهلة من فريدي (26-23)، ونشط يوسف أبو وزنة بوضوح في المتابعة تحت السلتين، فسجل سلة وأضاف مالك كنعان ثلاثية محت المنتخب الوطني التقدم (30-28).

وواصل أبو حواس تألقه في الاختراق السريع لا سيما في الهجوم الخاطف، فوصل السلة مرتين وأنهى الربع الثاني لمصلحة فريقه (38-35)، وهو الذي سجل في النصف الأول 10 نقاط.

الربع الثالث شهد تفوقا واضحا للمنتخب الوطني، وبرز على وجه الخصوص أبو وزنة الذي سجل في أكثر من مناسبة، مستغلا تألقه في المتابعات الهجومية، وعبر ثلاثية من أبو حواس، توسع الفارق لمصلحة المنتخب إلى 7 نقاط (49-42)، قبل أن ينجح مالك في التصويب الثلاثي مجددا، ووصل الفارق إلى 12 نقطة مع فاست بريك جديد لأبو حواس، لكن المنتخب الياباني بدا عازما على تقليص النتيجة، فسجل لاعبه المتألق سيا أندو ثلاثية، ليبقي فريقه في أجواء المباراة وينتهي الربع بتقدم المنتخب الوطني بفارق 4 نقاط (56-52).

الربع الأخير شهد انهيارا غريبا للمنتخب الوطني، مع غياب التركيز عند بناء الهجمات، والاعتماد المبالغ به في التصويب من بعيد، رغم وجود أبو وزنة في التشكيلة وتفوقه في الربعين الثاني والثالث، ففشل كنعان وأبو حواس وحمارشة في إصابة السلة، وتقدم اليابانيون 60-59 مع تألق لاعب الارتكاز أفي كوكي شافر تحت السلة.

وأحرز أندو أفضل مسجل في اللقاء برصيد (25 نقطة) 3 ثلاثيات متتالية لليابان في الدقائق الأخيرة، وسط صيام عن التسجيل من قبل لاعبي المنتخب الوطني، لم يكسره سوى سلة من عبيد، وانقطعت الكرة كثيرا من لاعبي المنتخب، ليحقق اليابانيون فوزا ثمينا بفارق 9 نقاط (72-63)، بعدما تفوقوا بتماما في الربع الأخير (20-7).

في الناحية الرقمية، بلغت نسبة نجاح محاولات المنتخب الوطني من مسافة النقطتين 43.8 % (21 من 48) و28.6 % من خارج القوس (6 من 21)، و42.9 % من خط الرميات الحرة (3 من 7)، وجمع اللاعبون 33 متابعة 10 منها هجومية، وفقد الكرة 12 مرة، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

أفضل اللاعبين على أرض الملعب كان يوسف أبو وزنة الذي حقق الـ”دبل دبل” بـ16 منقطعة و12 متابعة 5 منها هجومية في 29:45 دقيقة، وأضاف أمين أبو حواس 15 نقطة مع 3 تمريرات حاسمة، وكان لافتا اكتفاء صانع الألعاب فريدي ابراهيم بتمريرتين حاسمتين، وهو الذي أحرز 8 نقاط في اللقاء، مقابل 7 لبديله مالك كنعان.

أما بقية إحصائيات اللاعبين فجاءت على النحو الآتي: هاشم عباس (6 نقاط و3 متابعات وتمريرتان حاسمتان)، جوردان الدسوقي (5 نقاط ومتابعة واحدة)، أحمد حمارشة (3 نقاط و7 متابعات)، أحمد عبيد (نقطتان و4 متابعات)، زين النجداوي (نقطتان ومتابعتان).

والجدير ذكره أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة بغياب ستة من عناصره الأساسية لأسباب مختلفة هم زيد عباس ودار تاكر وأحمد الدويري وموسى العوضي ومحمود عابدين ومحمد شاهر.