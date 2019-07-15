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“تخبط” الربع الأخير يقود منتخب السلة لخسارة ثالثة في “ويليام جونز”

منذ ساعتين
لاعب المنتخب الوطني يوسف أبو وزنة -(الغد)

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عمان – الغد –  أهدر المنتخب الوطني لكرة السلة فوزا كان في متناول يده، ليخسر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 72-63 (النصف الأول 38-35 لصالح المنتخب الوطني)،  الإثنين، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس ويليام جونز بنسختها الحادية والأربعين المقامة في الصين تايبيه.

وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا حتى الربع الأخير الذي شهد مجموعة كبيرة من التبديلات وتخبط كبير في تنفيذ الهجمات وتشديد الرقابة على مفاتيح لعب الخصم، ليفسد على نفسه إمكانية تحقيق الفوز الذاني في البطولة، بعد الأول الذي تحقق أول من أمس على إندونيسيا بنيتجة 79-51، علما بأنه خسر أول مباراتين له بالبطولة امام كوريا الجنوبية (69-64) ومايتي سبورتس الفلبيني (90-74).
ويستكمل المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم غد  الثلاثاء، بلقاء يجمعه مع منتخب الصين تايبيه (ب)، في الساعة الثانية عصرا بتوقيت الأردن.

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