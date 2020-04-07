تخبط بين الالغاء واستئناف المباريات في الدوري الايطالي

روما – تتخبط الأندية الإيطالية منذ عدة أسابيع في ما يتعلق باستئناف منافسات كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. لا يزال من غير المعلوم إذا كانت المباريات المتبقية ستقام في ظل بعض المواقف الراسخة للأندية.

تعيش إيطاليا فترة عزل كبيرة راهنا، بعد خسائرها الرهيبة في الارواح نتيجة تفشي “كوفيد-19″، لكن مديري أندية الدرجة الأولى يجدون وسائل مختلفة لايصال صوتهم. عبّروا عن آرائهم في وسائل الإعلام المحلية، والتي سرّبت بعض الاجتماعات من لقاءات لا تحصى عبر الفيديو نظمتها الرابطة أو الاتحاد المحلي.

لفترة طويلة كان معسكر رفض الاستئناف مسيطرا في ايطاليا. في 22 آذار/مارس، اعتبر ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا أن “الموسم انتهى” و”كل شيء يجب ان يؤجل الى الموسم المقبل” بسبب تفشي كورونا الذي شبهه بـ “الطاعون”.

أضاف بعد أيام قليلة “استئناف اللعب سيكون جنوناً”، معتبرا انه مستعد لعدم احضار فريقه وخسارة جميع مبارياته بحال عودة المنافسة.

وكان الرئيس النافذ لتورينو أوربانو كايرو في الخط عينه “بالنسبة لي فقد انتهى الدوري. لن يتم منح اللقب”.

ومن انصار الوقف النهائي للموسم الحالي، نجد أندية في المناطق الاكثر تأثرا بالفيروس على غرار بريشيا، وفريقي ميلانو وتورينو.

لكن هناك أيضا اندية مهددة بالهبوط الى الدرجة الثانية، على غرار جنوى (17)، سمبدوريا (16) او تورينو (15).

في المقابل، يقود مجموعة المطالبين باستئناف الدوري، كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، وصيف الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

في 24 آذار/مارس الماضي نقلت صحيفة “توتوسبورت” حديثا بين لوتيتو الباحث عن لقب ثان لفريق العاصمة في 120 من تاريخه ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي لم ينكره الطرفان.

قال لوتيتو “هل رأيت الأرقام؟ آه، هي تنخفض! لكني اتحدث مع أطباء مطلعين ومتواجدين في الخط الامامي، وليس أطباء الفريق”. رد أنييلي المصنف آنذاك بين المشككين بعودة الدوري “آه، نعم، بالتأكيد. ثم أنت أصبح عالم فيروسات…”.

لكن موقف أنييلي تطوّر وأصبح يوفنتوس من أنصار العودة، التي أصبحت تملك الغالبية مع فريق بهذا الثقل.

تأكيد موقف رئيس الفريق الذي يتخذ من مدينة تورينو مقرا له، جاء من بريد مشترك للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تجمّع الروابط الاوروبية ورابطة الاندية الاوروبية التي يرأسها أنييلي.

كتبوا الخميس “نعتقد أن قرارا بالغاء المسابِقات المحلية في هذه المرحلة المبكرة لن يكون مبررا”.

منذ بداية الأزمة كان الاتحاد الايطالي من المناضلين لاستئناف الدوري. لكن يبقى السؤال عن الموعد المجهول.

تحدث رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا عن عدة خيارات. لكن الاكثر ترددا هو 20 ايار/مايو، حيث يمكن خوض أربع مباريات متأخرة من المرحلة 25.

معظم المراقبين يتحدثون عن ثلاثة أسابيع على الأقل من التحضير، وبالتالي يتعين ان تعاود التمارين في نهاية نيسان/أبريل.

ومن هذا المنظور، يتعين على الاندية ان تستدعي لاعبيها الاجانب الذين غادروا ايطاليا، ويجب ان يبقوا لمدة 14 يوما في حجر منزلي فور عودتهم. كتبت صحيفة “كورييري ديلي سبورت” الثلاثاء ان انتر، الذي غادر سبعة من لاعبيه الاراضي الايطالية، طلب منهم العودة الى ميلانو الاثنين المقبل.

لكن إذا حان وقت التفكير في المرحلة المقبلة، فان كل بيان صحفي أو حديث يكون مصحوبا بعبارة اصبحت تقليدية “عندما تسمح الظروف الصحية والسلطات بذلك”. في النهاية، سيكون الفيروس هو من يقرر. – (أ ف ب)