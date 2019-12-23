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تخريب تمثال إبراهيموفيتش مجددا في السويد

منذ 3 ساعات

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برلين – ظهر تمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مسقط رأسه بمدينة مالمو (جنوب السويد) الأحد مشوها، حيث تم قطع الأنف وأحد أصابع القدم بمنشار.

ووقع الحادث مساء السبت، مشيرة إلى أنه ليس الأول من نوعه الذي يتعرض له التمثال منذ تدشينه في حدث حضره إبراهيموفيتش نفسه.

ويظهر إبراهيموفيتش في التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار ويزن 500 كجم، مرتديا سروال قصير، مع جسد مكشوف من الأعلى، وذراع مرفوع للأعلى في إشارة لاحتفاله الشهير بتسجيل الأهداف.

وفي أسفل التمثال تم ذكر أشهر المحطات الرياضية في مسيرة “السلطان” من بينها برشلونة الإسباني وأياكس الهولندي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة للمنتخب السويدي.

وتعرض التمثال لعمليات تشويه عديدة في الآونة الأخيرة مثل رسم بعض الأشياء بجانبه، أو تغطيه الرأس بحقائب بلاستيكية، في إشارة لحالة من العداء الجماهيري تجاه نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حاليا. (إفي)

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