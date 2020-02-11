تخريج الدفعة الثانية من طلبة “OYIL”

عمان- قامت “Orange” الأردن وجامعة اليرموك، مؤخراً، بتخريج الدفعة الثانية للعام 2019 من طلبة مختبر Orange اليرموك الإبداعي (OYIL) في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، الذي تم إنشاؤه في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين، والهادفة لتطوير عملية التعليم بشكل مستمر وتنمية بذور الريادة والتميز لدى المستفيدين منه.

وأكدت “Orange” الأردن، في بيان صحفي، أهمية هذا المختبر الذي يعد تجمعاً حقيقياً لتعليم وتدريب طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وأحد أهم مختبرات التدريب على مستوى المملكة؛ حيث يزود المختبر الطلاب بالمهارات والخبرات والمعرفة الأكاديمية ويمكنهم من خوض غمار سوق العمل وزيادة فرص حصولهم على وظائف تتلاءم وقدراتهم التعليمية والتدريبية.

وأشارت إلى أن قطاعي التعليم والشباب يعدان محورين أساسيين في استراتيجية Orange الأردن للمسؤولية الاجتماعية، مؤكدةً حرصها على دعم مؤسسات القطاع التعليمي والطلبة، وذلك للارتقاء بهذين القطاعين الرئيسيين في كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن هذا المختبر يعمل على تطوير مخرجات التعليم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتمكين طلبته من الاندماج في الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتشجيع روح الابتكار والإبداع الذي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

ويعد تخريج 12 طالباً من المستفيدين من خدمات المختبر ثمرة تدريب مكثف على مدار الأشهر الستة الماضية تضمّن دورات مصممة بعناية لتزودهم “Orange” الأردن بالمهارات التقنية اللازمة خلال الفصل الدراسي النهائي لهم في الجامعة.