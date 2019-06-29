تخريج الفوج الأول من طلبة أكاديمية “أمنية” لأمن المعلومات



عمان– أقامت شركة “أمنية” -التابعة لمجموعة بتلكو البحرين- حفل تخريج للفوج الأول من طلبة أكاديمية “أمنية” لأمن المعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا والذي ضم 25 طالباً وطالبة. وقام المهندس أمجد فروقة، المدير التنفيذي لإدارة الجودة وأمن المعلومات واستمرارية العمل، بتسليم الطلبة الخريجين الشهادات بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، وذلك بعد حضورهم دورة عن أساسيات أمن المعلومات لمدة شهرين وعلى مدار 8 جلسات. وكانت “أمنية” قد أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي عن تأسيس أول أكاديمية من نوعها في أمن المعلومات في الأردن بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال أمن المعلومات وكوادر شركة “أمنية” المؤهلة، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها الساعية لزيادة الوعي بين طلبة الجامعات حول أمن المعلومات وإعداد الطلاب والخريجين الجدد لسوق العمل.

وأعلنت “أمنية” عن تقديمها ثلاث فرص تدريبية مدفوعة الأجر للطلبة المتميزين في هذه الدفعة لاستكمال تدريبهم في شركة “أمنية” بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.

وخلال حفل التخريج، هنأ فروقة في كلمته الطلبة الذين شاركوا في الدورة، لافتاً إلى أن “أمنية” بدأت تجني ثمار جهودها التي بذلتها في تدريب وتأهيل طلبة الجامعات وتعزيز مهاراتهم في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، وتمكينهم من التصدي لأي مخاطر أو تهديدات إلكترونية تواجه أنظمة وشبكات المعلومات. كما وأكد أن تأسيس أكاديمية “أمنية” لأمن المعلومات وتخريج فوجها الأول يعد نقلة نوعية في فضاء الأمن المعلوماتي الأردني، مبيناً أن “أمنية” تأتي في مقدمة شركات الاتصالات الأردنية التي تسهم في نشر وزيادة الوعي بالتهديدات الإلكترونية التي شهدت نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية. وأعرب فروقة عن أمله في أن يسخر طلبة الفوج الأول من الأكاديمية المعارف والخبرات التي اكتسبوها لخدمة وطنهم بالطريقة المُثلى. يشار إلى أن الدورة التي قدمها مدير أمن المعلومات في “أمنية” المهندس ماجد البقور، اشتملت على مواضيع عدة أبرزها؛ مقدمة في أمن المعلومات، إدارة المخاطر، علم التشفير، حلول إدارة الهوية والوصول في البيئة السحابية، إدارة أمن البيانات، إدارة أمن الشبكة، إدارة الخوادم- السيرفرات /المضيف الأمن والمسح الضوئي، التطبيقات الآمنة لغير المطورين، شرح حول أمن الأجهزة المحمولة (إنترنت الأشياء)، وشرح حول الامتثال والتدقيق. وتنوي “أمنية” الاستمرار في تقديم دورات مماثلة وأخرى متقدمة لطلاب وخريجين من جامعات أردنية ومؤسسات مختلفة.