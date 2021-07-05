تخريج الفوج الثالث والعشرين من طلاب جمعية الضياء الخيرية

الاء مظهر

عمان – احتفلت جمعية الضياء الخيرية لتربية وتعليم الاطفال ذوي الاعاقة البصرية امس بتخريج الفوج الثالث والعشرين من طلاب الجمعية.

نائب رئيس الجمعية حمدي الطباع قال خلال الاحتفال الذي رعاه باسل الطراونه مندوبا عن سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان الجمعية تاسست برعاية واهتمام من قبل سمو الامير رعد بن زيد للاطفال من ذوي الاعاقة البصرية.

واكد الطباع ان مايميز جمعية الضياء الخيرية عن الجمعيات الاخرى بانها تهتم وتعنى بالاطفال من ذوي الاعاقة البصرية .

واضاف الطباع ان التجربة الناجحة والرائدة التي قامت بها جمعية الضياء الخيرية لتربية وتعليم الاطفال ذوي الاعاقة بصرية حفزت العديد من الدول للاطلاع على تجربتنا.

واكد الطباع نحن بحاجة الى دعم متواصل من قبل كافة المؤسسات القطاع العام والخاص من اجل الاستمرار في اداء رسالتها الاجتماعية والتربوية .

واشاد بالدور الكبير الذي تبذله المعلمات مع الاطفال ليصبحوا فاعلين ومنتجين بالمجتمع،لافتا الى ان تعليم الاطفال من ذوي الاعاقة البصرية ليس سهلا ويتطلب مهنية عالية في التعامل معهم.

بدوره،قال باسل الطراونه في كلمته مندوبا عن سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان هذا الصرح العلمي التعليمي التأهيلي العلاجي الذي هو احد روافد الدولة بما يتعلق بتعزيز وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة البصرية.

واضاف الطراونه في كلمته ان حقوق الاشخاض ذوي الاعاقة كانت حاضرة في ذهنية وعقل الدولة الاردنية بدأ من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي خصص في عام 2016 خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان .

وأشار الى ان الخطة العشرية في مفاصلها الهامة تحتوي على بندين هامين يتعلقان بحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة حيث خصص للاشخاص لذوي الاعاقة من هذه الخطة جزء هام بدا الانفاذ الفروي لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي حدد التزامات جميع مؤسسات الرسمية والاهلية بضرورة ايلاء منظومة حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة الاهمية البالغة ابتداء من التعينات وانتهاء بالحقوق الصحية والتعليمية والتربوية.

واكد الطراونه ان الدور الهام والبارز الذي تقوم به جمعية الضياء وبشراكتها وتشبيكها مع كافة المؤسسات المعنية باسناد منظومة حقوق الانسان بشكل عام ومنظومة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من فئة الاطفال،داعيا الى المزيد من الدعم والاسناد لكافة الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية والعلاجية الخاصة بالفئات العمرية للاطفال بهذه الحاضنة.

وبين الطراونه انه ليس منة من الدولة ان تقوم برعاية حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة وانما هو الواجب الانساني والاخلاقي والديني والحقوقي في سعينا الدؤؤب اتجاه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

من جانبها،قالت مديرة روضة الضياء الخيرية الدكتور فداء ذيب اتوجه بالشكر للمعلمات واولياء الامور لمساندتهم لنا في ظل جائحة كورونا اثناء عملية التعلم عن بعد،مشيرة الى اننا استطعنا التغلب على هذه الظروف التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال تحقيقنا للعديد من الانجازات الرائعة مع الاطفال.

واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات الفنية والتعليمية التي قدمها الاطفال بالاضافة الى توزيع الشهادات والهدايا على الاطفال الخريجين.

[email protected]