تخريج الفوج الـ37 من طلبة الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا

عمان- مندوبا عن وزير العمل فيصل البطاينة، رعى المهندس هاني خليفات مدير عام مؤسسة التدريب المهني حفل تخريج الفوج السابع والثلاثين من طلبة الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا بحضور جمع غفير من المدعوين والضيوف وأولياء أمور الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية للكلية، وذلك على استاد الجامعة الأردنية.

وفي كلمة ألقاها عطوفة المهندس هاني خليفات راعي الحفل، قال “إن لحظة التخرج من اللحظات الزاهية في العمر أتت تتويجا لجهد دؤوب لكنه في الوقت ذاته انطلاقة البداية لطريق العمل”.

وفي ختام كلمته، شكر الطاقمين الأكاديمي والإداري في إدارات الكلية كافة، قائلا لهم “بعطائكم توجتم عرسا من أعراس هذا الصرح العلمي وعانقتم بهجة خريجيها”.

وفي كلمة أخرى ألقاها رئيس هيئة المديرين للكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا الدكتور عبد الله الزعبي، قال “إن هذه الكوكبة من الخريجين تضاف الى منظومة الأفواج التي قدمتها الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا منذ تأسيسها العام 1980 ليصل عددهم الى 30 ألف خريج”، وأضاف “أن الكلية استقطبت الآلاف من الطلبة وما تزال وستستمر بفضل أدائها التربوي والنوعي وبفضل التنوع الواسع في مجالات التخصصات التي تدرسها، مما ممكن المئات من طلبتها الخريجين من التجسير الى الجامعات للحصول على درجة جامعية مختلفة”.