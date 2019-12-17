شركات وأعمال

تخريج المشاركين بمسابقة فنان الاحتراف

منذ ساعة واحدة
جانب من حفل التخريج - (من المصدر)

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عمان -تحت رعاية مدير عام مدارس الاحتراف د.محمد نمر بابية، خرج قسم الأساسي ممثلا بمديرته الدكتورة حنان الحيحي والمعلمة سناء الزبدية المشاركين بمسابقة فنان الاحتراف للموسم السادس.
وشارك الطلبة برسوماتهم التي زينت المكان بابتسامة رسمت على وجوه الجميع.
وكرم المدير العام المعلمة المشرفة على المسابقة سناء الزبدية وأثنى على جهودها، كما شكر كل من ساهم بإنجاح هذا الحفل وخاصة الاستاذ مالك أبو دبوسة ومعلمات القسم الأساسي على عظيم جهدهم.

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