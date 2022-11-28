تخريج المشاركين في “برنامج أبدِع التدريبي” لعام 2022

عمان- أنهى المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين برنامج أبدع التدريبي بنسخته الأولى، والذي يهدف لبناء ورفع قدرات المبدعين والرياديين والباحثين الأردنيين وتزويدهم بمهارات وأدوات جديدة تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة للإرتقاء بأعمالهم وصولاً لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى أردنٍ أكثر ابتكاراً.

وقال رئيس المركز الدكتور حسام خصاونة خلال رعايته حفل تخريج المشاركين في البرنامج لعام 2022، بأن برنامج أبدع التدريبي قد جاء تماشياً مع أهداف المركز لنشر ثقافة الإبداع والريادة ودوره في تمكين المبدعين الأردنيين ورفع قدراتهم.

أشاد الخصاونه بالمشاركين وأفكارهم الإبداعية والتي تعتبر أفكاراً مؤهلة لتتحول لمشاريع تجارية واعدة تساهم في تحقيق رؤية المركز “لأردن مبدع”.

وبين الخصاونة أن المركز نظم هذا البرنامج بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطوير التابع للمجلس الأعلى للعلوم التكنولوجيا، على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 16 مبدعاً أردنياً من ذوي الأفكار الريادية الواعدة من مختلف محافظات المملكة.

يذكر أن برنامج أبدع التدريبي سلّط الضوء في دورته الأولى على محاور التفكير التصميمي وآليات تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري ناجح، ليساعد المشاركين الذين تقدموا من كافة محافظات المملكة ويمتلكون أفكاراً ريادية لتطوير هذه الأفكار وتحويلها لمشروع تجاري ناجح، بالإضافة لتأهيلهم للمشاركة في جائزة تمكين لعام ٢٠٢٢، والتي أطلقها المركز الوطني للإبداع بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطوير، وينتهي استقبال الطلبات فيها بتاريخ 04/12/2022.