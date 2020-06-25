تخريج دورة للأمن والحماية الخاصة

عمان – مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، رعى المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نايف الرماضنة في مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة الأمن والحماية الخاصة رقم/239، وكان في استقباله مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير.

وقدم آمر مركز التدريب إيجازاً عن الدورة وما تضمنته من تدريبات نظرية وعملية في مجالات التدخل غير المشروع وأمن الطائرات والمطارات.

واشتملت الدورة التي استمرت عشرة أسابيع على مواضيع اللياقة البدنية وأمن الطائرات والمطارات وحركات الدفاع عن النفس، وأفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، والرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة، والتدريب على أجهزة تفتيش المسافرين، ومحاضرات مختلفة في التعامل مع المتفجرات وواجبات الجمارك، وآلية مكافحة تهريب المخدرات.

وفي الختام، وزّع المساعد للعمليات والتدريب الجوائز على مستحقيها، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ومدراء الأجهزة الأمنية في المطار ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ومدراء مجموعة المطار الدولي والملكية الأردنية ومدراء شركات الطيران.

يشار إلى أن مركز تدريب مديرية أمن وحماية المطارات يعقد دورات الأمن والحماية الخاصة لضباط وضباط صف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدول الصديقة والشقيقة في مجالات التدخل غير المشروع وأمن الطائرات والمطارات.