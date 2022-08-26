تخريج طالبات الفوج 42 لكلية المجتمع الإسلامي

عمان – الغد- رعى رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات حفل تخريج الفوج الثاني والأربعين من طالبات كلية المجتمع الإسلامي في الزرقاء التي تتبع لجمعية المركز الإسلامي؛ حيث خرجت الكلية هذا العام 250 طالبة في تخصصات الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وإدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق الإلكتروني والتصميم الجرافيكي والتجميل وتصميم الأزياء.

وأكد الدهيسات، في كلمة له، أن وجود أكثر من 330 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في كل جامعاتنا ومعاهدنا وفي مختلف الدرجات والشهادات ليس وجودا ترفيا، بل هو الإيمان بالعلم وبالمستقبل وبالإنجاز، ما يحتم عليكم الدخول في هذا الرهان الوطني وفي هذه التنافسية الكبيرة بثقة وعن جدارة وإصرار. واعتبر أن الأفكار تبقى نظرية جامدة، حتى تتحول إلى تحليل وتجريب وتطبيق وممارسة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المعارف والتعليم والخبرات والمهارات قادرة على خدمة المجتمع وصياغة حاضره برؤية مستقبلية واضحة وراسخة.

وقال الدهيسات، في خطاب موجه للخريجات “في هذه اللحظة المتوهجة في مسيرتكن، تذكرن جيدا الرواد الأوائل الذين كانوا في زمانهم الصعب على قلة عددهم، وقلة إمكانياتهم، قد أرسوا دعائم هذا الطريق الصعب حتى غدت جامعاتنا ومعاهدنا الأردنية علامة فارقة في المسيرة الوطنية، وحتى أصبحت أفواج الخريجين وقوافل الدارسين غراس الأرض وسنابل قمح تلالها وسهولها.. وعنوان خيرها الوفير”. كما قال “نحن من جيل كان زمانه الأول صعبا وقاسيا، كانت كل طرقاتنا وعرة ومكاتب دراستنا هي مصاطب بيوتنا، على ضوء سراج خافت، ومع ذلك دخلنا غمار التحدي وقدمنا استجابة فريدة من أجل الأجيال القادمة، أما أنتن فمن جيل أعطته الحياة الكثير، لم تتعب أقدامكن من المسير إلى المدارس والمعاهد ولا شحّت أمامكن الأضواء ولا قلت عليكن الدفاتر والأقلام، وفتحت لكن التكنولوجيا أبوابها فلا أقل من أن تكنّ على قدر تحدي هذه الوفرة في الأدوات والإمكانيات التي قدمها لكن الوطن”.

وقدم الدهيسات التهنئة للخريجات وأساتذتهن وكلياتهن وذويهن على اجتهاد الأبناء وصبر الآباء، وعطاء الأساتذة وقدرات وإمكانات الكلية.

ووزع راعي الحفل الدكتور جميل الدهيسات، بحضور أعضاء مجلس أمناء الكلية، الشهادات على الخريجات، كما وزع الجوائز التقديرية على أوائل الخريجات في مختلف التخصصات.