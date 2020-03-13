تخزين السدود يرتفع إلى 192 مليون م3 بنسبة 57٪

عمان- الغد- تفقد م. علي صبح امين عام وزارة المياه والري يرافقه مساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م . هشام الحيصة والمساعد للاعلام عمر سلامة وعدد من المهندسين سد الوالة الذي يشهد فيضان بطاقة ١٨٥ م٣/ثانية الى وادي الوالة والهيدان بعد امتلاءه بكامل طاقته التخزينية ٨،١ مليون م٣ حاليا.
واشار المهندس صبح ان تخزين السدود سجل صباح الجمعة ١٩٠ مليون م٣ بنسبة نحو ٥٧٪ من طاقتها الكلية البالغة ٣٣٦،٤ مليون م٣.
ونوه الى فيضان كل من سد الملك طلال بطاقة ٧٠ م٣ /ثانية وسد وادي شعيب بطاقة ٤م /ثانية ويتوقع باي لحظة فيضان سد الكفرين.