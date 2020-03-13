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تخزين السدود يرتفع إلى 192 مليون م3 بنسبة 57٪

منذ 6 دقائق

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عمان- الغد- تفقد م. علي صبح امين عام وزارة المياه والري يرافقه مساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م . هشام الحيصة والمساعد للاعلام عمر سلامة وعدد من المهندسين سد الوالة الذي يشهد فيضان بطاقة ١٨٥ م٣/ثانية الى وادي الوالة والهيدان بعد امتلاءه بكامل طاقته التخزينية ٨،١ مليون م٣ حاليا.

واشار المهندس صبح ان تخزين السدود سجل صباح الجمعة ١٩٠ مليون م٣ بنسبة نحو ٥٧٪؜ من طاقتها الكلية البالغة ٣٣٦،٤ مليون م٣.

ونوه الى فيضان كل من سد الملك طلال بطاقة ٧٠ م٣ /ثانية وسد وادي شعيب بطاقة ٤م /ثانية ويتوقع باي لحظة فيضان سد الكفرين.

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