تخصصات أكاديمية جديدة في جامعة مؤتة على الاعتماد الخاص

هشال العضايلة

الكرك- وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على الاعتماد الخاص واستمرار الاعتماد لعدد من التخصصات النوعية التي طرحتها جامعة مؤتة ضمن منظومتها التعليمية حيث تمت الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (أمن المعلومات والأدلة الرقمية/برنامج البكالوريوس)

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس)

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس)

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس)

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الأزمات/برنامج البكالوريوس).

وقال الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة ان الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية تسعى إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ على متطلبات سوق العمل وتعمل على تلبية احتياجات السوق من خلال التغذية الراجعة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية لتوفير برامج اكاديمية مختلفة سواء في مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين داخل وخارج الاردن لافتا إلى أن الجامعة بصدد مراجعة كاملة للخطط الدراسية الموجودة من حيث المحتوى للتطوير والتعديل وبما ينسجم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته الحكومية والخاصة.