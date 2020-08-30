تخصصات تواكب الثورة الصناعية الرابعة في “الزيتونة الأردنية”

عمان- استحدثت جامعة الزيتونة الأردنية تخصصي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة على مستوى البكالوريوس لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في سوق العمل.

ويعد تخصص الذكاء الاصطناعي الذي يدرس في كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم التخصصات في تكنولوجيا المعلومات، ويسعى لمحاكاة الذكاء الطبيعي من خلال استخدام نماذج الحاسوب الذكية وتوفير تقنيات وتكنولوجيا لبناء أنظمة قادرة على اتخاذ القرارات والإجراءات الذكية.

ويواكب خريجو الذكاء الاصطناعي احتياجات سوق العمل؛ حيث يستطيعون العمل في البرمجة، وتصميم البرامج الذكية، وتصميم برامج الروبوت، وهندسة التنقيب عن البيانات واسترجاع المعلومات، وإدارة النظم الذكية والمواقع الالكترونية.

ويعد تخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة الذي يدرس في كلية العمارة والتصميم الأول من نوعه وأحد أهم التخصصات التطبيقية في مجالات الملتيميديا ومجالات التصاميم الصناعية والهندسية المختلفة.

ويواكب خريجو تكنولوجيا الوسائط المتعددة سوق العمل؛ حيث يستطيعون العمل في صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، وتصميم الألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتصميم واجهات الاستخدام، وهندسة الصورة، وهندسة الصوت، وتصميم النماذج الصناعية ثنائية وثلاثية الأبعاد.