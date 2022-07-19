تخصصات رقميّة جديدة في الألمانية الأردنية

استحدثت الجامعة الألمانية الأردنية تخصصات رقميّة أكاديمية جديدة على مستوى البكالوريوس، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأوّل المقبل للعام الجامعي 2022/2023.

واشتملت التخصصات التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخراً على تخصص ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية واللوجستية، وتخصص المعلوماتية الصحية في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتخصص تصميم الوسائط المعلوماتية كبرنامج مشترك بين كليتي الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وهندسة العمارة والبيئة المبنية.

وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي إلى أن التخصصات الجديدة تم تطويرها مع شركاء الجامعة في ألمانيا و أعدّت لتواكب وتلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وبخاصة السوق الألماني والأوروبي، ورفدها بمتخصصين مؤهلين قادرين على إحداث تأثير جوهري في مجالات عملهم.

وأضاف الحلحولي أن التطورات المتسارعة في أنظمة الاتصال والتواصل العالمية والتحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، شجعت على استحداث هذه البرامج لتكون على غرار البرامج الأكاديمية في الجامعات الألمانية للعلوم التطبيقية، داعيا الطلبة الراغبين بدراسة هذه التخصصات إلى زيارة الركن التعريفي بالجامعة و تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا ومن خلال موقعها.