تخصيص حافلات صغيرة على جسر الملك حسين لنقل المسافرين

محمود الطروانة

عمان– أعلن وزير النقل خالد سيف، عن الموافقة على إيجاد حافلات نقل صغيرة، على جسر الملك حسين، الرابط بين الأردن والضفة الغربية.

وخلال اجتماع للجنة فلسطين النيابية، قال سيف، إن الوزارة وافقت على وجود حافلات صغيرة، إلى جانب الكبيرة الموجودة حاليا، تقل المسافرين، عبر جسر الملك حسين.

وأوضح أن عمل الحافلات، على جسر الملك حسين، سيكون على مدار الساعة.

ويأتي ذلك، للتخفيف على المتنقلين، بين الأردن وفلسطين المحتلة، وفقا لرئيس اللجنة، النائب يحيى السعود.

وقال السعود، إن بعض الحافلات الكبيرة، تأخذ وقتا كبيرا، قبل تحركها، بسبب كثرة المقاعد فيها.