جرشمحافظات

تخصيص صهريج للتعقيم في جرش

منذ 53 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

جرش- خصصت بلدية جرش الكبرى صهريجا لأعمال الرش والتعقيم في الطرق والشوارع الرئيسية ضمن مواصفات عالية.
وقال رئيس البلدية الدكتور علي قوقزة، إن الصهريج تم إجراء عدد من التعديلات عليه، شملت إضافة مرشات متعددة مع إمكانية التحكم بالعدد المطلوب للرش والاتجاهات، مشيرا إلى أن العملية أسهمت بتسريع عملية التعقيم وتغطية كافة المناطق.
وأشار إلى تبني البلدية مواهب الشباب وإبداعاتهم وإتاحة الفرص لهم لإظهار ما لديهم من إمكانات في مثل هذه الفعاليات التي تعتبر فرصة مناسبة لاكتشاف المواهب ودعمها.(بترا)

مقالات ذات صلة

الهياجنة: نحاصر بؤرة في الرمثا ناجمة عن اصابة مواطن عائد من الخارج

منذ 6 دقائق

جولة لـ”الغد” في بلدتي “جحفية وسوم” بعد عزلهما عن إربد – فيديو

منذ 38 دقيقة

وفاة شابين غرقا ببركه زراعيه بالغور الجنوبي

منذ 44 دقيقة

الكرك: اعفاء 30 محلا تجاريا من دفع الإيجارات

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock