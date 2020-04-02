تخصيص صهريج للتعقيم في جرش

جرش- خصصت بلدية جرش الكبرى صهريجا لأعمال الرش والتعقيم في الطرق والشوارع الرئيسية ضمن مواصفات عالية.

وقال رئيس البلدية الدكتور علي قوقزة، إن الصهريج تم إجراء عدد من التعديلات عليه، شملت إضافة مرشات متعددة مع إمكانية التحكم بالعدد المطلوب للرش والاتجاهات، مشيرا إلى أن العملية أسهمت بتسريع عملية التعقيم وتغطية كافة المناطق.

وأشار إلى تبني البلدية مواهب الشباب وإبداعاتهم وإتاحة الفرص لهم لإظهار ما لديهم من إمكانات في مثل هذه الفعاليات التي تعتبر فرصة مناسبة لاكتشاف المواهب ودعمها.(بترا)