عمان-الغد- دعت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وأخذ الحيطة والحذر تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة.

وشددت الوزارة على ضرورة ابتعاد المواطنين ومربي المواشي عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وتجنب ركن المركبات على جوانب الطرق حتى لا تعيق حركة الآليات المخصصة لفتح الطرق، نظرا لاحتمالية تشكل السيول والفيضانات وتراكم الثلوج في بعض مناطق المملكة.

وبينت الوزارة أنه تم تخصيص 120 غرفة إيواء في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن كافة بلديات المملكة على أتم الاستعداد وجاهزة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة مشيرة إلى أن كافة الآليات والمعدات على أهبة الاستعداد وتم استئجار ما يلزم للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى وتستقبل الشكاوى والملاحظات على أرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة: 064631987، 064622372، 064652697، فاكس غرفة العمليات المركزية: 064650239، 064652269، أو ايميل غرفة العمليات المركزية [email protected]