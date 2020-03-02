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تخصيص 16100 تذكرة لمباراة الفيصلي والرمثا بالدوري

منذ 9 دقائق
جمهور الفيصلي

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عمان – خصص اتحاد كرة القدم 16100 تذكرة لمباراة فريقي الفيصلي والرمثا التي تقام يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان، في إطار منافسات الأسبوع الأول بدوري المحترفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الاثنين في مقر اتحاد الكرة، بحضور مندوبي الأندية والجهات الأمنية الذي تم فيه التأكيد على اعتماد ما نسبته 75 بالمئة من سعة المدرجات لجمهور الفيصلي، و25 بالمئة لجمهور الرمثا، وبناء على طلب إدارة نادي الفيصلي، حُددت الأسعار كما يلي:10 دنانير للدرجة الخاصة.
4 دنانير للدرجة الاولى.
3 دنانير للدرجة الثانية.-(بترا)

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