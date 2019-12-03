تخصيص 66 مليونا لمشاريع المياه العام المقبل

عمان – خصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 ، للمشاريع الرأسمالية في وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن نحو 66 مليون دينار و655 ألف دينار.

وذكر موقع الموازنة العامة، ان المخصصات المالية التي تم ادراجها لوزارة المياه والري، للمشاريع الجديدة هي 20 مليونا و499 ألف دينار، وللمشاريع المستمرة 449 ألف دينار، وللمشاريع قيد التنفيذ 16 مليونا و536 ألف دينار.

كما وزعت المخصصات المالية لوزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، للمشاريع الجديدة 830 ألف دينار، وللمشاريع المستمرة 9 ملايين و200 ألف دينار، وللمشاريع قيد التنفيذ 19 مليونا و140 ألف دينار. —