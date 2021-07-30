تخطي هذه العقبات أثناء مقابلات العمل يسهل طريقك

عمان- لن تحصّلوا الوظيفة التي تريدونها بمجرد صنع سيرة ذاتية مبهرة، عليكم أولا تخطي أول عقبة في طريقكم وهي مقابلة العمل.
- الانطباع الأول مهم
مقابلة العمل ليست مجرد أسئلة وأجوبة، بل عليكم ترك انطباع أول جيد عن طريق:
- الاهتمام بالمظهر: إن المظهر مهم جدا لترك انطباع أول يظهر مهنيتكم. اختاروا زيًا مناسبًا للوظيفة، فالتقدم لوظيفة في مجال الرياضة يختلف عن التقدم لمنصب مصمم غرافيك أو مدير تنفيذي. الزي رسمي أو البدلة ليست أفضل اختيار دائما.
- معرفة الشركة: اجمعوا معلومات عن خدمات ومهام وأهداف وقيم ومشاريع الشركة أو المنظمة التي ستقدمون لها من مصادر مختلفة وتأكدوا من زيارة موقعهم الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
- تحليل الوظيفة: اقرؤوا وافهموا مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة من صاحب العمل جيدا وتأكدوا أن مهاراتكم وشهاداتكم وخبرتكم تطابق هذه المتطلبات حتى تتمكنوا من تسويق أنفسكم بنجاح.
- طباعة نسخ من سيرتكم الذاتية: خذوا بعين الاعتبار عدد أفراد اللجنة في المقابلة وضعوا سيرتكم الذاتية في ملف مهني.
- معرفة كيفية الوصول إلى موقع المقابلة مسبقا: قد يبدو هذا الأمر بديهيًّا، ولكن كثيرا من المرشحين يذهبون الى المقابلة لأنهم يضيعون وقتهم في البحث عن موقع الشركة.
- أكثر أسئلة تطرح خلال مقابلة العمل:
- أخبرني عن نفسك
قد يبدو هذا السؤال بسيطا وواضحا، إلا أن الكثير من المرشحين لا يعرفون كيفية الإجابة عنه. عليكم التحدث عن إنجازاتكم ومهاراتكم ومؤهلاتكم وتعليمكم وخبرتكم المهنية التي تطابق الخبرة التي يبحث عنها صاحب العمل.
- ما الذي يجعلك مناسبا لهذه الوظيفة؟
حضروا أنفسكم من خلال مراجعة وصف الوظيفة والتعلم عن الشركة والمشروع الذي ستعملون عليه، ما يساعدكم على تسويق أنفسكم بالشكل الصحيح. وعليكم أن توضحوا كيف ستفيدون الشركة.
- ما نقاط قوتك وضعفك؟
تحدثوا بتفصيل عن نقاط قوتكم ذات الصلة بالوظيفة ووضحوا بأمثلة كيف تقودكم إلى النجاح. اذكروا نقطة ضعف تعملون على تحسينها، ولكن تجنبوا ذكر نقطة ضعف ستؤثر في وظيفتكم.
- ما أعظم إنجازاتك المهنية؟
هذه فرصة أخرى لتسوقوا أنفسكم. اختاروا إنجازات تتوافق مع الوظيفة التي تقدمون لها. وسلطوا الضوء على النتائج الأخيرة وتأثيرها في الشركة أو المنظمة أو المشروع.
- تقديم مثال حياتي لتحد واجهته خلال حياتك العملية
سيرغب صاحب العمل في معرفة مدى قدرتكم على تحمل التحديات وأي مواقف أو مسائل تشكل تحديا لكم. سلطوا الضوء على التحديات التي واجهها رب عملكم وكيف تغلبتم عليها.
- أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟
سيرغب صاحب العمل بمعرفة طموحاتكم وتوقعاتكم المستقبلية وهل هي واقعية أم لا، وإن كانت الوظيفة تتناسب مع توقعاتكم وتطوركم. كونوا صادقين حتى وإن كانت إجابتكم “لا أعرف”، وركزوا على كيفية مساهمة هذه الوظيفة في نجاحكم.
- ما الذي يحفزك للعمل معنا؟
يبين هذا السؤال مدى معرفتكم بالشركة التي تقدمون لها ولماذا اخترتم التقدم لها. احرصوا على كونكم على دراية كبيرة بالشركة، وعلى أن تكتبوا ما الذي لفتكم بها ولماذا.
- لماذا استقلت من عملك السابق؟
يعد هذا السؤال من الأسئلة المخادعة، حيث يتحدث الكثير من المرشحين بطريقة سلبية عن أرباب عملهم السابقين، ولكن ذلك قد يؤدي إلى فشلهم في المقابلة.
- اذكر مثالا عن خلاف حدث بينك وبين رئيسك وكيف قمت بتسويته
سيريد صاحب العمل معرفة كيفية إيصالكم لأفكاركم وكيفية تعاملكم مع الخلافات. يجب على مثالكم أن يوضح تقبلكم النقاش، وكيفية طرحكم فكرتكم، وكيفية دفاعكم عن معتقداتكم، إضافة إلى كونكم منفتحين لتقبل رأي رئيستكم أو رئيسكم.
- ما الراتب الذي تطلبه؟
يعد هذا السؤال من أصعب الأسئلة التي ستواجهها في المقابلة. أجروا بحثا قبل المقابلة. قوموا بزيارة المواقع الإلكترونية الآتية: Bayt, Payscale, Glassdoor، وتعرفوا إلى نطاق الأجور في سوق العمل. قدموا للشخص الذي يحتمل أن يصبح رب عملكم رقما يتناسب مع مهاراتكم وتعليمكم وخبرتكم. احرصوا على ذكر اهتمامكم بهذه الوظيفة وأنكم لا تمانعون التفاوض.
رانية القدسي
مستشارة في إدارة الموارد البشرية
مجلة “نكهات عائلية”