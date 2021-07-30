تخطي هذه العقبات أثناء مقابلات العمل يسهل طريقك

عمان- لن تحصّلوا الوظيفة التي تريدونها بمجرد صنع سيرة ذاتية مبهرة، عليكم أولا تخطي أول عقبة في طريقكم وهي مقابلة العمل.

الانطباع الأول مهم

مقابلة العمل ليست مجرد أسئلة وأجوبة، بل عليكم ترك انطباع أول جيد عن طريق:

مقابلة العمل ليست مجرد أسئلة وأجوبة، بل عليكم ترك انطباع أول جيد عن طريق: الاهتمام بالمظهر: إن المظهر مهم جدا لترك انطباع أول يظهر مهنيتكم. اختاروا زيًا مناسبًا للوظيفة، فالتقدم لوظيفة في مجال الرياضة يختلف عن التقدم لمنصب مصمم غرافيك أو مدير تنفيذي. الزي رسمي أو البدلة ليست أفضل اختيار دائما.

معرفة الشركة: اجمعوا معلومات عن خدمات ومهام وأهداف وقيم ومشاريع الشركة أو المنظمة التي ستقدمون لها من مصادر مختلفة وتأكدوا من زيارة موقعهم الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

تحليل الوظيفة: اقرؤوا وافهموا مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة من صاحب العمل جيدا وتأكدوا أن مهاراتكم وشهاداتكم وخبرتكم تطابق هذه المتطلبات حتى تتمكنوا من تسويق أنفسكم بنجاح.

طباعة نسخ من سيرتكم الذاتية: خذوا بعين الاعتبار عدد أفراد اللجنة في المقابلة وضعوا سيرتكم الذاتية في ملف مهني.

معرفة كيفية الوصول إلى موقع المقابلة مسبقا: قد يبدو هذا الأمر بديهيًّا، ولكن كثيرا من المرشحين يذهبون الى المقابلة لأنهم يضيعون وقتهم في البحث عن موقع الشركة.

أكثر أسئلة تطرح خلال مقابلة العمل: