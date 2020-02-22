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تخفيضات تشمل 131 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

منذ ساعتين

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عمان– تقدم المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية على 131 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تتراوح من 3 بالمئة الى 34 بالمئة بدءاً من الاحد وحتى 3 اذار المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار، لافتا الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق.

وشدد القضاة على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لبيع السلع.-(بترا)

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