تخفيضات كبيرة لمدة 3 أيام في “الاستهلاكية المدنية”

عمان-الغد- تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية على المواد الاساسية ولمدة 3 ايام اعتباراً من اليوم وحتى مساء الثلاثاء الموافق 17 اب.

واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان, ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين, داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على ((الفيس بوك)) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال: ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.وتشمل التخفيضات (الارز بانواعة, السكر, الحليب, الطحين, الشاي السمنة).

واشار القضاه الى ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق, مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.

وأهاب القضاه بالاخوة المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق,حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.