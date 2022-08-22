تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء السبت 3 أيلول، بنسبة تراوحت من 5 لغاية 50 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الاثنين، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقا وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.

ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار العروض.