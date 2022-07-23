تخفيضات وعروض ترويجية في المؤسسة الاستهلاكية

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروضاً ترويجية على اكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية, وقد بدأت العروض اعتباراً من يوم السبت الموافق 23 تموز

و حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 3 آب، وبنسبة تراوحت من 5 بالمائه ولغاية 35 بالمائة.

وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان, أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.

ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على ((الفيس بوك)) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال: إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وتشمل التخفيضات (أزر متوسط الحبة وبسمتي, زيت نباتي, سكر طعام, حليب بودرة, رب البندوره, جميد حب , الطحين,حليب سائل, الشاي,السمنة,الالبان والاجبان,المعكرونة والشعيرية, سكالوب وبرغر دجاج وبقري, مرتديلا مبردة, سمك عرموطي,سمك هامور ودينس, حمص وفول معلب,عسل العصائر الطبيعية, مشروبات غازية, التمور, دبس التمر،الحلاوة والطحينية، بيض المائدة,قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان, مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بأنواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة،كاتشب ومايونيز,بهارات طعام,قشطة معلبه,دبس) بالإضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الأسنان والورقيات وفوط الأطفال والكمامات الطبية والمعقمات.

وأشار القضاة إلى أن كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق, مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسا لشراء السلع وبيعها.