تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة في الاستهلاكية المدنية

تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية كبيرة على اكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية, اعتباراً من يوم غد الاحد وحتى مساء يوم الخميس الموافق 3 شباط, وبنسبة تراوحت من ((5%-47%.

واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان, ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين, داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على ((الفيس بوك)) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال: ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.وتشمل التخفيضات (ارز متوسط الحبة وبسمتي, سكر طعام, حليب بودرة, رب البندوره,زيت الزيتون, الطحين,حليب سائل, الشاي,السمنة,الالبان والاجبان,المعكرونة والشعيرية, سكالوب وبرغر دجاج وبقري, مرتديلا مبردة, سمك عرموطي,لحم عجل رضيع, حمص وفول معلب,عسل ومربى,العصائر الطبيعية, دبس التمر,الحلاوة والطحينية,بيض المائدة,قهوة سادة,قهوة سريعة الذوبان, مسحوق كاكاو,الحبوب والبقوليات بانواعها,مكعبات مرقة الدجاج,جميد,خضار مجمدة,كاتشب ومايونيز,بهارات طعام,قشطة معلبه,دبس التمر,شوفان,خليط كيك,بسكويت, ملبس, كريم كراميل) بالاضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الاسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات واباريق الكهرباء وصوبات الغاز والكاز والكهرباء.

واشار القضاه الى ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق, مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.

وفي ذات السياق أكد القضاه ان خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة, داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

ودعا القضاه الاخوة المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق سند لدخول اسواق المؤسسة,حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.