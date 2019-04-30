تخفيضات وعروض على 300 سلعة في “الاستهلاكية المدنية”

عمان- أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضا ترويجية على 300 مادة غذائية بالإضافة إلى عروض المنظفات والشامبوهات والأصناف الأخرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وبنسبة تتراوح بين 5- 25 بالمائة مقارنة برمضان عام 2018.

واكد مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ان كافة المواد الرمضانية التي تم التعاقد عليها متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجات المواطنين، داعيا المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على “فيسبوك” لمتابعة التخفيضات والعروض.

وأشار القضاة الى ان كافة المواد الرمضانية التي تم التعاقد عليها اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق, مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لبيع السلع.

وكانت المؤسسة الاستهلاكية المدنية انتهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تعاقدات لتوفير كافة السلع الرمضانية والاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.

وأوضح القضاة ان المؤسسة اتخذت استعداداتها اللازمة لشهر رمضان المبارك في وقت مبكر بالتعاقد مع الموردين لهذه السلع وهي جوز قلب, لوز حبة كاملة وأنصاف وأرباع, التمور بأنواعها, جوز الهند, القشطة, الزبيب, الدجاج المجمد والطازج, اللحوم المجمدة المقطعة وغير المقطعة, الشوربات والعصائر.

وأشار الى توفر 9 آلاف طن من الأزر و 7 آلاف طن من السكر و 150طنا من الفريكة و100 طن حمص الحب، 60 طن جوز القلب، 150طن عدس مجروش، 50 طن لوز، 75 طن فستق، 100طن جوز الهند، 50 طن زبيب، مليون علبة من قشطة، 100 طن طحين، 500 ألف عبوة حليب، 2000 طن دجاج مجمد، 100 طن سمك، 30 طن لحوم مجمدة، بالإضافة الى الألبان والأجبان والتمور بأنواعها والزيوت النباتية والحلاوة والطحينية والمعلبات التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر المبارك.-(بترا)