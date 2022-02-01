تخفيض أسعار أدوية خلال 2021 بنسبة 87 %

موفق كمال – قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، إنه تم تخفيض 873 صنفا دوائيا العام الماضي، مبينا أنه تم تعديل أسس تسعيرة الأدوية لتحقيق تخفيض في أسعار الأدوية.

وأضاف مهيدات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في المؤسسة للإعلان عن تفاصيل تخفيض أسعار الأدوية خلال عام 2021 وأبرز اجراءات المؤسسة الرقابية لضمان سلامة الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، أن نسبة التخفيض بلغت (1 – 87)% بعد مراجعة أسعارها.

وفيما يتعلق بأدوية كورونا الداخلة بالبروتوكول العلاجي في الأردن، أشار إلى أنه تمّت إجازة 10 مطاعيم و20 صنفا دوائيا لفيروس كورونا المستجد.

ولفت مهيدات إلى أنه تم تصدير 2294 صنفا دوائيا بقيمة 528.9 مليون دينار، فيما تم تسجيل 284 صنفا دوائيا خلال 2021، منها 174 محلية الصنع.

وتابع أنه تم إغلاق 61 منشأة دوائية العام الماضي، وإحالة 536 منشأة غذائية ودوائية إلى النائب العام.

وأشار مهيدات إلى زيادة فروع مؤسسة الغذاء والدواء إلى 15 فرعا، وإطلاق المرحلة الأولى من التفتيش الإلكتروني على المنشآت.

وأضاف أنه تم استحداث أسس للتفتيش على مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل، كما تم إنشاء مخزون استراتيجي للأدوية يكفي الأردن لـ11 شهرا.