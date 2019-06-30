تخفيض أسعار المحروقات وتطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة لتموز

عمان- الغد- خفضت الحكومة، اليوم الأحد، أسعار المحروقات، وأعلنت عن تطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة عليها لشهر تموز القادم.

ووفق الأسعار الجديدة تم تخفيض سعر بيع أوكتان (90) 30 فلساً ليصبح 750 فلس/لتر بدلاً من 780 فلس/لتر، والبنزين (95) بمقدار 40 فلساً ليصبح 970 فلس/لتر بدلا من 1010 فلس/لتر.

كما تم تخفيض السولار والكاز بمقدار 30 فلسا ليصبح 590 فلس/لتر بدلا من 620 فلس/لتر.

وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.8 دينار.

وتجدر الاشارة الى أن لجنة تسعير المحروقات، قد قامت بتطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة على تسعيرة شهر تموز القادم، بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2019، والمتضمن فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/6/2019.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 8.412 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وحددت اللجنة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات التي استوفت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3545) تاريخ 4/3/2019) بـ (4.965) دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.