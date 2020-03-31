تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان وتحديد فرق أسعار الوقود بـ”صفر”

عمان-الغد- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء عن انخفاض كبير في أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، وتحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل بـ(صفر)

وقالت زواتي خلال ايجاز في المركز الوطني للامن وإدارة الازمات،ان لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكعاتها بنهاية كل شهر، اجتمعت اليوم، وأقرت أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، كما اجتمع مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واقر تعرفة بند فرق أسعار الوقود لنفس الشهر.

وبهذا الخصوص قالت الوزيرة زواتي، نظرا للانخفاض غير المسبوق في اسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، فقد انعكس هذا الانخفاض على سعر الأساس، لجميع المشتقات النفطية المباعة محليا، مجسدا نهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويشمل اصدار نشرة أسبوعية تعرض تطورات هذه الأسعار.

وأضافت ان لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة وبناء على الأسعار في الأسواق المرجعية العالمية حددت أسعار المحروقات في السوق المحلي لشهر نيسان المقبل كما يلي:

خفض سعر البنزين (90) إلى 625 فلس/ لتر، بانخفاض مقداره 120 فلسا للتر.

خفض سعر البنزين (95) إلى 840 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 125 فلس/ لتر.

خفض سعر الديزل والكاز إلى 465 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 90 فلس/ لتر.

خفض سعر الوقود الثقيل إلى 6ر227 دينار للطن، بانخفاض مقداره حوالي 66 دينارا للطن الواحد.

ووفق الوزيرة زواتي، انخفضت أيضا أسعار باقي المشتقات وبالمبالغ والاسعار التي سيتم الإعلان عنها، على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بتعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء،قالت زواتي، ان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتمع اليوم، واستعرض معدل أسعار نفط برنت للفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2020 وحتى الحادي والثلاثين من شهر اذار الحالي، ودرس اثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ(صفر) اعتبارا من الأول من شهر نيسان المقبل.

وأعربت الوزيرة زواتي عن املها أن تعود جميع القطاعات الخدمية والانتاجية للعمل وبكامل طاقتها وأن تتمكن من الاستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.