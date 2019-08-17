تخفيض أسعار وبدلات الإيجارات بالمدن الصناعية في مادبا والسلط والطفيلة

عمان- الغد- تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، قرر مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الأردنية في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور لؤي منير سحويل تخفيض أسعار وبدلات الإيجار في المدن الصناعية الجديدة في ( الطفيلة ومادبا والسلط) بنسب تتراوح بين 30% ولغاية 80% لأسعار الأراضي ولأول 15 شركة صناعية إستثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة ولأول خمسة دونمات بالإضافة الى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة بنسب تتراوح من 40% ولغاية 70% وبكلفة تبلغ 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة.

وقال عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية ان هذا القرار يهدف الى تعزيز الميزة التنافسية للمدن الصناعية في هذه المحافظات وزيادة قدرتها على جذب الإستثمار الصناعي ومحفزا أمام الإستثمارات الصناعية في هذه المدن وعمل نواة صناعية فيها مما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية فيها.

وحول التخفيضات في أسعار الأراضي الصناعية بين جويعد أن الأسعار الجديدة ستشمل اول (15) صناعيا في كل مدينة ولأول (5) دونمات بحيث يصبح سعر بيع الأراضي في مدينة الطفيلة الصناعية (5) دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من (25) دينارا، وفي مدينة مادبا الصناعية يصبح سعر المتر المربع الواحد (30) دينارا بدلا من (60) دينارا، اما سعر البيع للمتر المربع الواحد في مدينة السلط الصناعية يصبح (45) دينارا بدلا من (65) دينارا.

واضاف ان بدلات الإيجار للمباني الصناعية ولغاية إشغال المساحة المتوفرة حاليا والبالغ مساحتها (10) آلاف متر مربع فقد تم تخفيض بدلات إيجارات المباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة ( الطفيلة، مادبا، السلط)، حيث أصبح سعر بدلات الإيجار للمبنى الصناعي في مدينة الطفيلة الصناعية (6) دنانير لكل متر مربع من المبنى بدلا من (20) دينارا لكل متر مربع للثلاث سنوات العقدية الأولى و(10) دنانير للمتر المربع الواحد للسنتين العقديتين التاليتين ، كما اصبح سعر إيجار المتر المربع الواحد من مباني مدينة مادبا الصناعية (13) دنانيرا لأول ثلاثة سنوات عقدية بدلا من (23) دينارا و(18) دينارا للسنتين العقديتين التاليتين، اما سعر إيجار المتر المربع الواحد من المباني الصناعية الجاهزة في مدينة السلط الصناعية اصبح ( 14) دينارا بدلا من (25) دينارا لأول ثلاث سنوات عقدية متتالية و(19) دينارا للسنتين العقديتين التاليتين.

وأوضح عمر جويعد أن قرار التخفيضات اشترط ان لا يقل عدد الموظفين الاردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الارض عن 10 موظفين بحيث لاتقل نسبة العمالة الاردنية فيها عن 80% من اجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40%، و أن يكون الإستثمار جديد او نقل مع توسع ، بالإضافة أن تصل الصادرات الى30% خلال الخمس سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط جاء بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016 وقد شارف التطوير على الإنتهاء.

حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية (472) دونما تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونما، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ اجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونما، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (463) دونما.