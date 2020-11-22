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تخفيض أسعار 450 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

منذ 18 دقيقة

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عمان – أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار ما يزيد عن 450 سلعة مختلفة، تشمل السلع الأساسية، اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 كانون الأول المقبل.
وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض لتوفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

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