تخفيض أسعار 500 سلعة في “الاستهلاكية العسكرية”

عمان – أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار نحو 500 سلعة مختلفة تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى مساء يوم الأحد الموافق 3 كانون الثاني المقبل.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض لتوفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.–(بترا)