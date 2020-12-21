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تخفيض أسعار 500 سلعة في “الاستهلاكية العسكرية”

منذ 3 ساعات

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عمان – أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار نحو 500 سلعة مختلفة تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى مساء يوم الأحد الموافق 3 كانون الثاني المقبل.
وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض لتوفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.–(بترا)

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