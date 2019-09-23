تخفيض أسعار 81 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عمان-الغد– أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات على اسعار 81 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تراوحت من 5 الى 44 بالمئة اعتبارا من اليوم حتى الثالث من الشهر المقبل للتخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في تصريح صحفي ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.

واكد القضاة ان جميع المواد التي خفضت اسعارها اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق, مؤكداً ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لبيع السلع.

حيث اشتملت التخفيضات على ( سكر طعام,، الارز بانواعة، شاي ميداليات رب البندورة، حليب البودرة، الزيوت النباتية، بيض المائدة، الاجبان، الطحين، معكرونة وشعيرية، الحلاوة، الشاي، المربيات، مشروبات غازية، عصائر، رب البندورة، مرتديلا معلب، تونة وسردين، البقوليات بانواعها، قهوة مطحونة، قهوة سريعة الذوبان، خضار مجمدة) بالاضافة الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات والشامبوهات والصابون.