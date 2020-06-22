تخفيض أسعار 99 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عمان– تقدم المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية على99 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تتراوح من 7 بالمئة إلى 32 بالمئة، بدءاً من يوم غد الثلاثاء، وحتى 3 تموز المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الاثنين، إن كافة العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، موضحا أن كل تفاصيل العروض والتخفيضات متوفرة على صفحة المؤسسة في ( الفيس بوك).

وتشمل التخفيضات: (أرز متوسط الحبة، أرز بسمتي، شاي ميداليات، دجاج مجمد، سمك مجمد مقطوع الرأس وفيليه، حليب طويل الأمد، حليب بودرة، الزيوت النباتية، زيت زيتون، بيض مغلف مائدة، الأجبان، الألبان، عصير منكهات، عصير طبيعي، مرتديلا معلبة، معكرونة وشعيرية، تونة معلبة، فول وفاصولياء وحمص حب معلب، البقوليات والحبوب، حلاوة وطحينية، بطاطا مجمدة، وبازيلاء، وبازيلاء وجزر مجمدة، مشروبات غازية، طحين، دبس التمر، خل صناعي، ملبس على قضامة، ملبس على لوز، قهوة سريعة الذوبان، جبنة شيدر، شوكولاتة ضيافة، بسكويت محشي، بسكويت كوكيز).

وأشار الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات والشامبوهات والصابون والكريمات. واوضح القضاة ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مؤكدا ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لبيع السلع.

وقال ان هذه التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار–(بترا)