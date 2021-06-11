تخفيض استهلاك المياه: المرأة صاحبة الدور الأساسي

فرح عطيات

عمان – كشف تقرير متخصص عن أن “نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي، ومياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة في الأردن تراوحت بين 81 %، و94 % العام 2017”.

ولم يسجل الأردن معدلات وفيات عالية نتيجة خدمات الصرف الصحي، ومياه الشرب غير المأمونة، سواء بين الذكور أو الإناث العام 2016، حيث لم تتجاوز ما نسبته 1 % مقارنة بدول الصومال، وجزر القمر وموريتانيا وجيبوتي، التي سجلت أعلى نسب وصلت بحدها الاعلى 90 % بين الإناث، و83 % بين الذكور.

وجاء في نتائج الفصل المخصص للبيئة في التقرير، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مؤخرا، أن” الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية من حيث السكان الذين يحصلون على الكهرباء وصلت العام 2017 الى ما نسبته 100 % في الأردن”.

وأكد الخبير في مجال الإحصاءات والبيئة صدقي حمدان أن “الأردن حقق تقدما جيدا في مجال خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للسكان، فيما كانت هناك تغييرات كبيرة في السلوكيات المنتهجة من قبل قاطني المناطق الريفية والحضرية في هذا المجال”.

وشدد على أن “التوصيات ركزت على ضرورة إدراج برامج المياه والصرف الصحي، والوقود النظيف والكهرباء بشكل صريح في الاستراتيجيات الوطنية”، مبيناً أن “موضوعي الصرف الصحي والطاقة النظيفة تم إدراجها ضمن استراتيجيات وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والنقل”.

ومن بين التوصيات الأخرى التي خلص اليها التقرير، بحسب حمدان “إعطاء الأولوية لاستخدامات الوقود النظيف، والتقنيات متدنية الأسعار المستعملة في مجال الطهي”.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الأردن من شح كبير في الموارد المائية، شدد حمدان لـ”الغد” على أن “المرأة تلعب دورا أساسيا في خفض معدلات استهلاك المياه خاصة في المنازل، وتغيير سلوكيات أفراد أسرتها، والذي يعد أمرا في غاية الأهمية”.

وأورد التقرير العربي لـ”فجوة النوع الاجتماعي 2020- المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة”، أن “نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود والتكنولوجيا النظيفة، في الأردن وصلت لنحو 98 %”.

واحتلت الأسر الأغنى في الأردن النسبة الاعلى في استخدام مياه الشرب من مصادر محسنة لتصل الى 100 %، تلتها الأفقر بـ90 %، ومن ثم من يعيشون في الريف والحضر، وبنسب تراوحت بين 90 و95 %، وفق نتائج التقرير التي اعتمدت على مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي أوردها التقرير حول الأردن الا أن “مسألة عدم الحصول على خدمات المياه، والصرف الصحي الأساسية والمحسنة هي من التحديات القائمة في العديد من البلدان العربية، لاسيما لدى الأسر الفقيرة، وفي المناطق الريفية”.

ونوهت النتائج الى أن “النساء والرجال تفاعلوا بطريقة مختلفة مع البيئة، ومواردها الطبيعية، وهذه الديناميات المتعلقة بالنوع الاجتماعي هي من المسائل التي حددها منهاج عمل “بيجين”، فغالباً ما تضطلع المرأة بالحصول على المياه النظيفة، وإدارة مصادر الطاقة، مثل وقود الطهي”.

ويقع عبء عدم الحصول على الكهرباء على عاتق النساء كونهن مسؤولات في الغالب عن الطبخ والاعمال المنزلية، فإذا كانت التدفئة لأغراض الطهي تعتمد على الحطب، يقع الجهد المطلوب لجمع الحطب على كاهل المرأة.

و “يعتبر الحصول على الكهرباء أمر هام لعدة أسباب، ففي المناطق التي لا يستطيع فيها السكان الوصول إلى مصادر الكهرباء، قد تنجم مشاكل مرتبطة بالتلوث وأخرى تمس بالقدرة على العمل والوضع الصحي”، تبعاً لما ورد في التقرير.

وشدد على أن “الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظيفة يعد من حقوق الإنسان، اذ يتواجد نصف سكان العالم الذين لا يمكنهم الحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة في أفريقيا في جنوب الصحراء الكبرى”.

كما “يفتقر حوالي 87 مليون شخص في المنطقة الى إمكانية الحصول على مصدر محسن لمياه الشرب في منازلهم، ما يجبرهم على جمع المياه يوميا من مصدر عام، وتضطلع بذلك النساء”.